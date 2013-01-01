В Кемерово на механическом заводе за одну ночь сделали промышленный образец клапана для аппарата ИВЛ



В г. Кемерово специалисты Кемеровского механического завода (КМЗ, входит в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) оперативно — за одну ночь — изготовили промышленный образец клапана, необходимого для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к системам подачи кислорода. Ранее такие детали производили только на одном заводе России.

Клапаны, разработанные кузбасскими инженерами вместе со специалистами областной клинической больницы, обеспечивают удобное, быстрое и надежное подключение медицинской аппаратуры к источнику кислорода.

В настоящий момент составляется документация для получения сертификата на медицинское изделие. Уже на следующей неделе первая партия из 15 клапанов пройдет промышленные испытания.

Завод готов развернуть производство клапанов и, возможно, других деталей для аппаратов ИВЛ не только для Кузбасса, но и для всего Сибирского федерального округа в связи с необходимостью в условиях пандемии коронавируса.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ