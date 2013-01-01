В Казани открылся модернизированный молочный комбинат



На Казанском молочном комбинате «Комус групп» завершен первый этап модернизации на сумму 1,6 млрд рублей. Символический запуск обновленного производства состоялся 2 июля с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. До 2021 года инвесторы планируют вложить в предприятие 3,5 млрд рублей.

Проведенная модернизация позволила увеличить производственные мощности комбината до 500 тонн молочной продукции в сутки.

На первом этапе работы включали в себя капитальную реконструкцию и переоборудование производственных объектов: отделения приемки молока мощностью 1 тыс. тонн в сутки, аппаратного отделения мощностью 1 тыс. тонн в сутки, заквасочного отделения, участка по производству ультрапастеризованной продукции мощностью до 250 тонн в сутки. Кроме того, построены склад готовой продукции и вспомогательные склады, обновился парк молоковозов.

Следующие два этапа реализации проекта будет включать в себя увеличение производственной мощности комбината до 1 тыс. тонн продукции в сутки, модернизацию вспомогательных производств и строительство локальных очистных сооружений.

Казанский молочный комбинат – одно из старейших предприятий столицы Татарстана, которое было основано в 1932 году (выкуплено компанией «Комос групп» в 2017 году). Президент республики назвал его возрождение - "знаковым событием" и подчеркнул, что "предприятие сегодня уже поставляет свою продукцию на экспорт, а также осуществляет поставки в 70 регионов страны".

«Мы видим, что здесь производят качественную продукцию, - отметил Р.Минниханов. – Уверен, что у нас в республике достаточно молока и производственных мощностей, чтобы обеспечивать население качественной продукцией».

Линейка продуктов комбината включает выпуск различных видов молока, молочных коктейлей, мороженого, кисломолочной продукции. Планируется производство молока для детей в рамках программы «Школьное молоко».

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ