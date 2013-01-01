В Архангельской области открыли пять новых российских островов в Карском море



Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Комплексная экспедиция Северного флота при участии центра Русского географического общества (РГО) на Северном флоте, научной и медиагруппы РГО началась в середине августа.

Площадь открытых объектов - от 0,9 до 54,5 тыс. кв. метров. На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы.

Впервые новые острова были замечены в 2016 г. при изучении спутниковых снимков. Возможно, ранее их скрывал ледник. В 2015-2018 гг. гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе Земли Франца-Иосифа и Новой Земли.

Участники экспедиции также исследовали южное побережье острова Гукера, где провели ряд гляциологических наблюдений. Повторив маршрут ледокольного парохода «Седов» с советской экспедицией на Землю Франца-Иосифа 1929 года, исследователи прибыли на мыс Флора острова Нортбрук, пройдя около 2 тыс. миль в Баренцевом и Карском морях.

Участники экспедиции провели исследования на острове Пахтусова, в бухте Визе и в заливе Благополучия. Они обследовали остатки метеостанции, разрушенной в 1943 году немецкой подводной лодкой U-711, уточнили состояние захоронения советского гидрографа Ивана Курникова, погибшего в сентябре 1950 года при составлении карт Новой Земли.

В настоящее время экспедиционная группа высадилась на остров Вильчека районе архипелага Земля Франца-Иосифа для обследования памятных мест на мысах Оргель и Шиллинга.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ