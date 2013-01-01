В Карелии впервые в СЗФО ввели в эксплуатацию роботизированный лазерный наплавочный комплекс



В Республике Карелия Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в «Атомэнергомаш») впервые в Северо-Западном федеральном округе ввёл в эксплуатацию лазерный роботизированный наплавочный комплекс, который предназначен для высокоточной наплавки антикоррозийных и твёрдосплавных покрытий. Это – совместный проект «Петрозаводскмаша» и двух опорных региональных вузов: Владимирского и Петрозаводского госуниверситетов.

Комплекс позволяет выполнять наплавку на плоские поверхности, а также тела вращения. В составе оборудования – промышленный робот с электрическим сервоприводом, имеющий 6 степеней свободы и радиус рабочей зоны до 1,6 метра.

Автоматизированная система управления позволяет оператору вести непрерывный мониторинг процесса наплавки. Система активной безопасности обеспечивает защиту персонала от лазерного излучения.

Лазерный метод позволяет в несколько раз уменьшить толщину наплавки. При новом способе в полтора раза снижается температура предварительного подогрева основного металла. Низкая степень проплавления и перемешивания с основным металлом позволяет получать необходимую твёрдость покрытия уже на первом слое.

В ближайшее время предприятие приступает к выполнению на новом оборудовании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программам атомной отрасли.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ