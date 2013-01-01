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В Карелии успешно провели пробный запуск гидроагрегатов Белопорожских ГЭС

Янв 10
Москва Центральный федеральный округ
В Карелии успешно провели пробный запуск гидроагрегатов Белопорожских ГЭС

В Кемском районе Карелии успешно прошли мероприятия по пробной прокрутке гидроагрегатов малых Белопорожских ГЭС. Проект по их созданию впервые в России профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Общая сумма инвестиций - 11,8 млрд рублей, из них освоено 8,7 млрд рублей. Суммарная мощность энергетических комплексов составит 49,8 МВт. Запуск двух новых ГЭС состоится в феврале 2020 года. Для их обслуживания создано 30 высококвалифицированных рабочих мест.
Реализацию проекта строительства малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» осуществляет компания АО «Норд гидро». При строительстве использовали новейшие технологии, которые повышают срок эксплуатации оборудования и КПД гидроэлектростанций. Турбины и гидрогенераторы произведены российскими компаниями.

По прогнозам правительства Карелии, проект принесет в бюджет республики порядка 12 млрд рублей в виде налоговых отчислений, а также позволит снизить стоимость электроэнергии в регионе. Кроме того, в Карелии улучшится состояние окружающей среды за счет использования возобновляемых, экологически чистых источников энергии.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ



 
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