В Карелии началось строительство завода лесозаготовительной техники



В Петрозаводске на промышленной площадке Онежского тракторного завода началась реализация инвестиционного проекта «Амкодор-Онего» по строительству новейшего предприятия по производству лесозаготовительной техники. Инвестором выступило одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий — ОАО «АМКОДОР». Стоимость проекта оценивается приблизительно в 18 млрд рублей. Предполагается создать свыше 500 рабочих мест.

На первом этапе уже в этом году планируется организация производства крупноузловой сборки техники с объемом инвестиций 500 млн. рублей и созданием 50 рабочих мест. Новый завод будет выпускать две наиболее распространенные машины для лесозаготовки: харвестеры и форвардеры среднего и тяжелого класса. Объемы выпуска лесных машин составят не менее 1000 единиц в год, что обеспечит предприятию доминирующее положение на рынке лесопромышленной техники в России и уменьшит закупки продукции зарубежных производителей.

Предусматривается также производство комплектующих, включая тандемные мосты, манипуляторы, харвестерные головки. Комплектующие будут использоваться не только для собственного производства, но и поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. Абсолютно все узлы и механизмы для техники, производимой на заводе, будут выпускаться на предприятиях России и Белоруссии.

Стоимость продукции «Амкодора» на порядок ниже, чем у западных производителей лесозаготовительной техники. Продукция завода будет реализовываться преимущественно потребителям на территории РФ, что позволит снизить зависимость от иностранных поставщиков, а также достичь высокой степени локализации производства.

Харвестер предназначен для спилки и складировая деревьев, а форвардер собирает и вывозит готовые бревна к местам их массового хранения.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ