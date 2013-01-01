В Карелии началось строительство завода лесозаготовительной техники
В Петрозаводске на промышленной площадке Онежского тракторного завода началась реализация инвестиционного проекта «Амкодор-Онего» по строительству новейшего предприятия по производству лесозаготовительной техники. Инвестором выступило одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий — ОАО «АМКОДОР». Стоимость проекта оценивается приблизительно в 18 млрд рублей. Предполагается создать свыше 500 рабочих мест.
Предусматривается также производство комплектующих, включая тандемные мосты, манипуляторы, харвестерные головки. Комплектующие будут использоваться не только для собственного производства, но и поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. Абсолютно все узлы и механизмы для техники, производимой на заводе, будут выпускаться на предприятиях России и Белоруссии.
Стоимость продукции «Амкодора» на порядок ниже, чем у западных производителей лесозаготовительной техники. Продукция завода будет реализовываться преимущественно потребителям на территории РФ, что позволит снизить зависимость от иностранных поставщиков, а также достичь высокой степени локализации производства.
Харвестер предназначен для спилки и складировая деревьев, а форвардер собирает и вывозит готовые бревна к местам их массового хранения.
Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ
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