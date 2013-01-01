В Карелии начали производить ягоды в таблетках



Впервые в России на фабрике «Ягоды Карелии» применили технологии и оборудование для сублимации, которые позволяют сохранять 90 процентов полезных веществ.

По словам управляющего директора предприятия Александра Самохвалова, в мире всего десять фабрик сублимации, а в России не было ни одной - до тех пор, пока карельская компания не закупила четыре сублимационных аппарата. Они работают таким образом, что в сушилку одномоментно загружается 1,2 тонны свежих ягод, на выходе остается 10 процентов этой массы. При этом в концентрате сохраняется 90 витаминов и других полезных свойств. «Ягоды Карелии» уже освоили выпуск сублимированных порошков, а в ближайшее время запустят линию для таблетирования производительностью 90 тысяч таблеток в час.

На встрече с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым представители предприятия рассказали, что разработали рецептуру 14 комбинаций ягодно-фруктовых сублимированных таблеток,которые содержат больше витаминов чем экстракты и могут храниться два года.Такая продукция может применяться в пищевой промышленности и в фармацевтике.

«Ягоды Карелии» уже поставляют свою продукцию в Израиль, начинают работать с Румынией и готовят экспортные поставки в страны Скандинавии.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный