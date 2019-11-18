В Карелии на Онежском ССЗ спущен на воду экологичный гибридный катер с электроприводом



В Республике Карелия на Онежском судостроительном-судоремонтном заводе спущен на воду рабочий катер проекта ST23WIM-H С «Виктор Воротыло». Главной особенностью судна стал гибридный двигатель, который позволяет наряду с дизельгенератором использовать электрический привод и аккумуляторы. Катер способен работать на заряженных батареях до 45 минут.

При этом никаких выбросов в атмосферу не будет, что очень важно для работы в портах. Помимо экологических требований, новая технология обеспечивает бесшумность и улучшает условия работы экипажа.

Катер предназначен для обследования состояния судоходных путей осмотра и экологического мониторинга акваторий, участия в спасательных операциях, лоцманского сопровождения на судоходных путях и т.д.

Эти рабочие суда при необходимости могут использоваться для доставки и снятия лоцманов с судов, перевозки представителей таможенных, санитарных и других комиссий и групп.

Судно может эксплуатироваться круглогодично в незамерзающих морях и в летний период в замерзающих морях в умеренном морском климате при расчетных температурах наружного воздуха от -20 до +35 градусов С; забортной воды от -2 до +15 градусов С.

На судне применена гибридная пропульсивная установка. Внедрение в главную энергетическую установку гребных электродвигателей/валогенераторов обеспечивает движение на скоростях до 6 узлов без работы главных двигателей и движение на максимальных скоростях без работы дизель-генераторов.

Новое судно назвали в честь старейшего сотрудника завода Виктора Воротыло. После швартовных испытаний и проверки работы оборудования катер опробуют на ходу. В конце весны его передадут заказчику «Росморпорту». Предполагается, что судно будет работать в Хабаровском крае.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ