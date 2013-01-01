В Карелии крупнейший в РФ экспортер газетной бумаги впервые начал поставки в Австралию
Янв 20
В Республике Карелия крупнейший в России экспортер газетной бумаги Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат (входит в ООО «Карелия Палп») отгрузил первую в истории предприятия партию газетной бумаги для партнеров в Австралии. Контейнеры с бумагой отправили морским путем из порта Санкт-Петербурга. В Сидней они прибудут в начале марта.
Представитель заказчика, чтобы убедиться в качестве приобретаемой продукции, осмотрел бумагоделательную машину и склады. Инспектор был удовлетворён технологией производства, хранения и соблюдения норм в процессе транспортировки бумаги.
Партия для Австралии стала знаковым событием для компании — теперь на мировой карте поставок представлены все континенты, кроме Антарктиды.
Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ
20 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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