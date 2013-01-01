В Карачаево-Черкесии завершили капремонт автодороги к астрофизической обсерватории и курорту Архыз
Янв 16
В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии капитально отремонтировали 12-километровый участок трассы А-156, ведущий к всесезонному курорту «Архыз» и специализированной астрофизической обсерватории РАН. В рамках проекта также построено более 1 км улавливающих железобетонных стен и отремонтировано около 450 метров подпорных стен для защиты от камнепадов и оползней.
В ходе работ специалисты укрепили основание дорожной одежды и заменили асфальтобетонное покрытие, состоящее из трех слоев. При устройстве верхнего слоя толщиной 5 см использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, позволяющий повысить устойчивость покрытия к разрушающим воздействиям в условиях горной местности.
Реализация проекта позволила усилить безопасность дорожного движения на одном из популярных туристических маршрутов РФ.
Карачаево-Черкесская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ
16 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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