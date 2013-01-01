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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

В Карачаево-Черкесии стартуют новые проекты по выращиванию и хранению фруктов за 1,4 и 5 млрд рублей

Ноя 21
Москва Центральный федеральный округ
В Карачаево-Черкесии стартуют новые проекты по выращиванию и хранению фруктов за 1,4 и 5 млрд рублей

В Прикубанском районе Карачаево-Черкесии ООО «Мичуринский» начало реализацию крупного проекта по выращиванию и хранению фруктов общей стоимостью 1,4 млрд рублей. В этом же районе плодообъединение «Сады Ставрополья» намерено заложить 400 га интенсивных яблоневых и грушевых садов за 2 млрд рублей, ещё около 3 млрд рублей инвестируют в строительство оптово-распределительного центра мощностью хранения 30 тысяч тонн плодов.
Комплекс по производству и оптовой реализации свежих фруктов в «Мичуринском» предполагает задействоть под интенсивные сады более 250 гектаров земли. На территории около 20 гектаров уже высажены саженцы яблонь, груш, слив и черешен. В рамках проекта будет построено плодохранилище мощностью 10 тыс. тонн, а также обустроены мелиоративная и противоградовая системы.

Плодообъединение «Сады Ставрополья» акцентирует внимание на создании в регионе крупнейшего в России производства груши. Одним из главных конкурентных преимуществ новых садовых проектов является использование саженцев только из собственного плодового питомника компании «Сады Ставрополья» мощностью около 2,5 млн саженцев год. Помимо яблонь и груш, здесь выращивают посадочный материал для персиковых, черешневых, а с осени 2019 года и миндальных садов. За 10 лет в развитие питомника плодообъединение инвестировало около 2 млрд рублей.

Карачаево-Черкесская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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