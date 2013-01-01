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В Карачаево-Черкесии модернизируют единственный в России гидроэнергетический комплекс

Авг 13
Москва Центральный федеральный округ
В Карачаево-Черкесии модернизируют единственный в России гидроэнергетический комплекс

В Карачаево-Черкесии (КЧР) компания «Русгидро» реализует проект модернизации Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, которая является единственным в стране гидроэнергетическим комплексом, объединяющим гидроэлектростанцию (ГЭС) и гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС).
В ближайшее время на Зеленчукской ГАЭС проведут реконструкцию гидротурбины: будет заменено рабочее колесо и модернизирована крышка турбины. Также будет проведена замена устаревшего электрооборудования собственных нужд на объектах перебросного канала. Кроме того, планируется реконструкция контрольно-измерительной аппаратуры всех объектов перебросного канала, что автоматизирует сбор данных по состоянию гидротехнического сооружений и повысит безопасность их эксплуатации.

В целом модернизация ГЭС-ГАЭС направлена на повышение надежности оборудования и сооружений для более эффективного использования мощностей гидроэлектростанции.

Крупнейшая электростанция КЧР Зеленчукская ГЭС-ГАЭС была запущена 20 лет назад и является уникальным для России гидроэнергетическим объектом, совмещающим в одном комплексе сооружений ГЭС и ГАЭС. Комплекс обеспечивает до 45% от общего объема электроэнергии региона. Мощность станции в турбинном режиме составляет 300 МВт, в насосном режиме - 156 МВт. Работа станции основана на переброске в реку Кубань части стока рек Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут по системе каналов, тоннелей и дюкеров общей длиной более 30 км.

Карачаево-Черкесия, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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