В Камчатском крае построят перегрузочный комплекс для СПГ



Правительство России утвердило план строительства в бухте Бечевинская потовых мощностей, на которых сжиженный природный газ с Ямала будут перегружать с ледовых газовозов на танкеры без ледового усиления для дальнейшей отправки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Будет создан крупнейший в регионе СПГ-хаб - построены два плавучих хранилища СПГ, подходной канал, причал портового флота, созданы системы для обеспечения безопасного движения судов.

Для реализации проекта планируется привлечь около 70 миллиардов рублей частных инвестиций.

Ввод комплекса в эксплуатацию позволит увеличить объемы перевозки по Северному морскому пути с нынешних 9,7 до 31,4 миллиона тонн к концу 2026 года, обеспечить круглогодичную загрузку Северного морского пути и увеличить ее более чем в три раза за десять лет.

Кроме того, за счет образующегося при транспортировке отпарного газа, будут решаться вопросы газификации населенных пунктов и производственных объектов Камчатки.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ