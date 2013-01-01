В Калужской области запустили новую линию глубокой переработки продукции на крупнейшей птицефабрике



В селе Льва Толстого Дзержинского района Калужской области в АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» открыли новый цех глубокой переработки продукции, который стал вторым по мощности (после группы «Черкизово») на территории России. Инвестиции в создание нового производства составили 200 млн рублей. На предприятии создано 77 новых рабочих мест.

Строительство производственной площадки велось с декабря 2018 года. Мощность новой линии составляет до 1000 тонн продукции в месяц при работе в две смены. Готовая продукция будет поставляться эксклюзивно в крупную сеть ресторанов быстрого питания Калужской, Московской и еще нескольких соседних областей.

Здесь будет производиться ассортимент маринованной и расфасованной продукции (байтсы, крылья, стрипсы, филе, голень) в соответствии с рецептурой и требованиями ресторанной сети к параметрам веса, размера и т.д.

Открытие нового перерабатывающего цеха завершило модернизацию одного из ведущих в России птицеводческих предприятий и крупнейшего в регионе производителя мяса бройлеров, увеличив объемы производства до 55 тысяч тонн готовой продукции в год. В следующем году планируется нарастить объем производства до 57 тысяч тонн.

Калужская область, Центральный федеральный округ