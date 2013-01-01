В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза



В Калужской области первый в России промышленный центр обработки продуктов потоком ускоренных электронов «Теклеор» ввел в эксплуатацию второй ускоритель электронов для антимикробной обработки продуктов питания, позволяющей увеличить срок их хранения втрое.

Инновационная аппаратура, разработанная и изготовленная в научно-производственном комплексе «Торий» (Москва) Госкорпорации «Ростех», способна расщеплять ДНК патогенных микроорганизмов потоком ускоренных электронов. Новые ускорители универсальны и способны обрабатывать практически любую продукцию. Компактность аппаратуры позволяет встраивать ее в технологические цепочки уже действующих предприятий пищевой промышленности.

Благодаря проникающей способности пучка электронов, продукты равномерно обрабатываются даже в упаковке — коробках или мешках. Один такой ускоритель способен обработать до 5 тонн продукции в час. После обработки риск распространения кишечных инфекций снижается, а срок безопасного хранения охлажденной рыбы, мяса, ягод, фруктов, а также готовых к употреблению продуктов увеличивается в среднем в 2-3 раза.

Центр разработки и внедрения технологий «Теклеор» - первый в России центр обработки продуктов растительного и животного происхождения потоком ускоренных электронов. Компания «Теклеор» оказывает услуги нехимической антимикробной обработки и устранения патогенных микроорганизмов для более 100 видов продуктов питания, средств гигиены, косметики, технологических добавок и других изделий. Здесь обрабатывается более ста видов продуктов питания: замороженное и охлажденное мясо и мясные полуфабрикаты, рыба и морепродукты, овощи, грибы, а также специи, пряности, пищевые добавки и т.д.

На сегодняшний день использование ускоренных электронов является самым безвредным способом консервации. Безопасность продукции, обработанной потоком ускоренных электронов, была неоднократно подтверждена международными комиссиями и комитетами, в том числе Научным комитетом по проблемам продовольствия, Европейским агентством по безопасности продуктов питания, а также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США.

Калужская область, Центральный федеральный округ