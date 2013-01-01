Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ИЮН, 14:18 МСК
USD (ЦБ)    63,0452
EUR (ЦБ)    71,6635

27 ИЮН, 14:18 МСК
USD (ЦБ)    63,0452
EUR (ЦБ)    71,6635

В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза

Июн 27
Москва Центральный федеральный округ
В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза

В Калужской области первый в России промышленный центр обработки продуктов потоком ускоренных электронов «Теклеор» ввел в эксплуатацию второй ускоритель электронов для антимикробной обработки продуктов питания, позволяющей увеличить срок их хранения втрое.
Инновационная аппаратура, разработанная и изготовленная в научно-производственном комплексе «Торий» (Москва) Госкорпорации «Ростех», способна расщеплять ДНК патогенных микроорганизмов потоком ускоренных электронов. Новые ускорители универсальны и способны обрабатывать практически любую продукцию. Компактность аппаратуры позволяет встраивать ее в технологические цепочки уже действующих предприятий пищевой промышленности.

Благодаря проникающей способности пучка электронов, продукты равномерно обрабатываются даже в упаковке — коробках или мешках. Один такой ускоритель способен обработать до 5 тонн продукции в час. После обработки риск распространения кишечных инфекций снижается, а срок безопасного хранения охлажденной рыбы, мяса, ягод, фруктов, а также готовых к употреблению продуктов увеличивается в среднем в 2-3 раза.

Центр разработки и внедрения технологий «Теклеор» - первый в России центр обработки продуктов растительного и животного происхождения потоком ускоренных электронов. Компания «Теклеор» оказывает услуги нехимической антимикробной обработки и устранения патогенных микроорганизмов для более 100 видов продуктов питания, средств гигиены, косметики, технологических добавок и других изделий. Здесь обрабатывается более ста видов продуктов питания: замороженное и охлажденное мясо и мясные полуфабрикаты, рыба и морепродукты, овощи, грибы, а также специи, пряности, пищевые добавки и т.д.

На сегодняшний день использование ускоренных электронов является самым безвредным способом консервации. Безопасность продукции, обработанной потоком ускоренных электронов, была неоднократно подтверждена международными комиссиями и комитетами, в том числе Научным комитетом по проблемам продовольствия, Европейским агентством по безопасности продуктов питания, а также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США.

Калужская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
27 Июн:
27 Июн:
27 Июн:
Центральный федеральный округ:
26 Июн:
26 Июн:
26 Июн:
РОССИЯ:
26 Июн:
26 Июн:
26 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Возвращение в ПАСЕ. Почему Совет Европы предпочел Россию Украине?

Возвращение в ПАСЕ. Почему Совет Европы предпочел Россию Украине?
Политика

«Дружба» поровну. Россия выплатит компенсации за «грязную нефть» всем пострадавшим странам на равных условиях

«Дружба» поровну. Россия выплатит компенсации за «грязную нефть» всем пострадавшим странам на равных условиях
Экономика

Дания и США тормозят «Северный поток – 2», немецкий бизнес потерял €1,1 млрд на санкциях и другие новости

Дания и США тормозят «Северный поток – 2», немецкий бизнес потерял €1,1 млрд на санкциях и другие новости
События и факты

Дорогие студенты. В России растет стоимость высшего образования и сокращаются бюджетные места в вузах

Дорогие студенты. В России растет стоимость высшего образования и сокращаются бюджетные места в вузах
Общество

Вышли на дорогу. В Кремле обсудили перспективы дорожного строительства в регионах России

Вышли на дорогу. В Кремле обсудили перспективы дорожного строительства в регионах России
Экономика

Безусловное сдерживание. В российском правительстве придумали новый способ остановить рост цен на топливо

Безусловное сдерживание. В российском правительстве придумали новый способ остановить рост цен на топливо
Экономика

Узнай, страна

В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза

В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза

В Краснодаре начали поставки токарно-карусельных станков в страны Евросоюза

В Краснодаре начали поставки токарно-карусельных станков в страны Евросоюза

В Саратовской области открыли завод по производству компонентов самых крупных турбин для ГЭС

В Саратовской области открыли завод по производству компонентов самых крупных турбин для ГЭС

В Алтайском крае запустили первое за Уралом безотходное производство древесноволокнистых плит

В Алтайском крае запустили первое за Уралом безотходное производство древесноволокнистых плит

Новости дня

13:11 Нацбанк Грузии: без российских туристов страна потеряет 300 млн долларов Нацбанк Грузии: без российских туристов страна потеряет 300 млн долларов
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
12:38 Сергей Аксенов заявил, что возвращение России в ПАСЕ – это крах внешней политики Киева Сергей Аксенов заявил, что возвращение России в ПАСЕ – это крах внешней политики Киева
12:12 Экс-глава Ингушетии Евкуров станет замом Сергея Шойгу Экс-глава Ингушетии Евкуров станет замом Сергея Шойгу
11:38 В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив
10:56 Мэр Нью-Йорка заявил, что Россия – это главная угроза Мэр Нью-Йорка заявил, что Россия – это главная угроза
10:15 Соратники Зеленского предлагают перенести столицу Украины из Киева Соратники Зеленского предлагают перенести столицу Украины из Киева
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
09:32 Делегация Словакии прояснила свою позицию по возврату России в ПАСЕ Делегация Словакии прояснила свою позицию по возврату России в ПАСЕ

Узнай, страна!

10:54 В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
26 ИЮН, 16:31 Россия, Китай и Монголия встретились в Красноярске Россия, Китай и Монголия встретились в Красноярске
26 ИЮН, 09:34 В Тамбове впервые пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» В Тамбове впервые пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»
24 ИЮН, 09:04 Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter