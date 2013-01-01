В Калужской области приступили к испытаниям первого тепловоза, работающего на метане



В Калужской области на Людиновском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ, входит в холдинг СТМ — «Синара-Транспортные Машины») приступили к обкатке первого опытного образца тепловоза ТЭМГ1, работающего на газомоторном топливе. Новая техника экономически более выгодна за счет снижения затрат на ГСМ на 30-40%, отсутствия необходимости дозаправки в течении 5 суток, а также экономии средств на проведение планового технического обслуживания.

Под руководством конструкторов Центра инновационного развития СТМ и специалистов ЛТЗ тестируется работа основного оборудования и функционирование алгоритмов локомотива с двумя газопоршневыми двигателями. В зависимости от режима работы возможно использование одной или двух силовых установок, что позволяет оптимально расходовать топливо и ресурс двигателей.

В рамках заводских испытаний газотепловоз пройдет 300-часовую наработку на специальном обкаточном кольце ЛТЗ. После приемо-сдаточных испытаний и сертификации инновационный тепловоз будет передан для дальнейшей эксплуатации заказчику — компании «Газпромтранс» в первом квартале текущего года.

Калужская область, Центральный федеральный округ