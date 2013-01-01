В Калужской области построили станцию очистки воды в рамках нацпроекта «Экология»



В поселке Заречье Ульяновского района Калужской области построили станцию очистки питьевой воды. Новые станции очистки по программе «Чистая вода» в этом году появятся еще в пяти районах Калужской области.

Введенная в эксплуатацию современная станция очистки с помощью напорной аэрации избавляет воду от примесей, прежде всего, высокого содержания железа. Фильтрация происходит на осветлительно-сорбционных напорных фильтрах, затем часть потока фильтруется на ионообменных фильтрах. На последнем этапе вода обеззараживается гипохлоритом натрия и подается в резервуар чистой воды, а далее по магистрали – в дома жителей. На сегодняшний день такая схема очистки воды является наиболее эффективной.

Построенная станция водоочистки и имеет высокую производительность - 10 кубометров в час, что достаточно для обеспечения жителей Заречья качественной питьевой водой.

Помимо этого, целый комплекс сооружений насосной станции будет сооружен в Козельске. Строительство станций очистки воды осуществляется в рамках национального проекта «Экология».

Калужская область, Центральный федеральный округ