В Калужской области открыли производство ламинированных древесно-стружечных плит



В создание нового цеха на площадке Калужского многопрофильного деревообрабатывающего комбината «Союз-Центр» в Балабаново инвестировано 3,5 млрд рублей.

За счёт использования новых технологий и инновационных материалов производимые в Балабаново высококачественные ДСП не будут уступать натуральной древесине по прочности и долговечности. Объем производства в цеху, где создается 212 новых рабочих мест, составит 150 тысяч кубометров плит в год. Новая продукция, по мнению её разработчиков, может быть востребована как в строительстве, так и в мебельной промышленности.

Это уже третий инвестиционный проект, который с 2014 года реализован в рамках комплексной программы модернизации производства на базе ООО КМДК «СОЮЗ-Центр». Ранее здесь было организовано производство межкомнатных дверей мощностью свыше 118 тыс. дверных полотен в год, производство пиломатериалов и погонажных изделий мощностью более 51 тысяч кубометров. Отходы, образующиеся при выпуске этой продукции, теперь будут использоваться на месте для производства древесно-стружечных плит. В работу идет даже кора деревьев - она применяется для отопления зданий и сооружений. Таким образом, на деревообрабатывающем комбинате создано безотходное производство полного цикла - от заготовки леса до готовой продукции.

Модернизированное деревообрабатывающее производство позволяет использовать до 80 процентов низкосортной древесины, а также древесины, поврежденной вредителями и болезнями леса и заготавливаемой при проведении санитарных рубок.

Калужская область, Центральный федеральный округ