В Калужской области открыли первую очередь завода стройматериалов бельгийской компании «ОРАК»



В строительство предприятия по производству декоративных синтетических молдингов и орнаментов, на котором будет создано 50 рабочих мест, инвестировано 500 млн рублей.

Новое производство размещено на площадке 3,3 га в индустриальном парке «Ворсино». Это третий в Европе завод компании ORAC - два других находятся в Остенде в Бельгии и в Липанах в Словакии.

«Мы расширяем пул российских деловых партнеров, потому что российский рынок является для нас перспективным и стратегически важным. То, что сделано здесь, в индустриальном парке «Ворсино» впечатляет. Наша компания открыта для новых идей, которые будут реализовываться в России», - подчеркнул Ги Тайю, основатель компании ORAC NV, на торжественном открытии завода.

Продукция компании ORAC поставляется в 90 странах мира.Она применялась при реконструкции московских театров и построек, входящих в комплекс Московского Кремля, при строительстве отелей Mariott в Колоне, Royal Palace в Мадриде, Sheraton в Берлине.

Калужская область, Центральный федеральный округ