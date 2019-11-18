В Калужской области отгрузили первую партию инновационных маневровых тепловозов ТЭМ9
В г. Людиново Калужской области на площадке Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ, входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины») состоялась отгрузка первой в этом году партии локомотив ТЭМ9 по контракту с Федеральной грузовой компанией (ФГК, дочерняя компания РЖД). Эти машины оснащены инновационными системами микропроцессорного управления и относятся к категории «умных локомотивов».
Одно из главных преимуществ тепловоза — способность проходить кривые малых радиусов — до 50 метров, что особенно актуально для работы на подъездных путях промышленных площадок и делает его самым востребованным на предприятиях металлургической, горно-обогатительной, нефтехимической отраслей.
За счет применения четырехосной экипажной части и мощности 1200 л.с. ТЭМ9 имеет существенное преимущество перед аналогами. Локомотивы оборудованы дизель-генератором ДГ-882Л производства Уральского дизель-моторного завода. Топливная экономичность и пусковые свойства позволяют эксплуатировать машину в различных климатических зонах (от -50 до +40 градусов C).
Предприятие полностью обеспечивает потребности металлургических комбинатов России, Казахстана и Белоруссии в пополнении и обновлении локомотивного парка. Следующим этапом сотрудничества с ФГК станет организация комплексного сервисного обслуживания локомотивов.
Калужская область, Центральный федеральный округ
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