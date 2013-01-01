В Калужской области начали строительство фабрики по производству современных обоев за ₽ 1,4 млрд



В Людиновском районе Калужской области на территории особой экономической зоны «Калуга» состоялась официальная церемония закладки памятной капсулы в честь начала строительства фабрики по производству современных обоев компании «Евро Декор и К» (учредитель — ООО «ДЕКО ГРУП»). Общий объем инвестиций в проект составит более 1,4 млрд рублей. Планируется создать порядка 60 новых рабочих мест.

Производственная мощность будущего предприятия составит более 3 млн рулонов обоев в год. Ассортимент выпускаемой продукции позволит обеспечить импортозамещение на российском рынке и увеличить экспорт в другие страны.

Компания «Евро Декор и К» за 25 лет работы стала одним из ключевых поставщиков импортных и отечественных обоев, в том числе под собственным брендом Euro Decor, на российский рынок и за рубеж.

Калужская область, Центральный федеральный округ