В Калуге запустили самое современное в России производство инсулина по полному циклу



Построенный в индустриальном парке «Грабцево» завод датской фармацевтической компания «Ново Нордиск» обеспечивает большинство российских пациентов, использующих современные инсулины для лечения сахарного диабета

Завод в Калуге был построен «с нуля» в 2015 году. В создание этого производства датская компания инвестировала более 8 млрд рублей.

Сначала здесь только заполняли и упаковывали картриджи и выпускали пустые шприц-ручки для удобного введения инсулина. Теперь на заводе из завезенной из Дании субстанции готовится раствор инсулина, которым заполняются картриджи, а затем ведется сборка одноразовых шприц-ручек. Сегодня в Калуге на одном из самых современных заводов инсулинов в мире создано около 300 рабочих мест.

«Мы работаем на самом современном предприятии в России и производим качественные препараты для россиян. Запуская полный цикл производства инсулинов на заводе в Калужской области, мы делаем еще один важный шаг к тому, чтобы почти пять миллионов российских пациентов имели возможность лечиться современными, эффективными и доступными препаратами», — заявил на церемонии запуска производства исполнительный вице-президент «Ново Нордиск» Майк Дустар.

«Ново Нордиск» и еще семь десятков компаний, в том числе «Хемофарм», «Ниармедик Плюс», «Берлин Хеми», «АстраЗенека Индастриз», входят в фармкластер Калужской области. Сегодня в этом объединении фармацевтов выпускается более 150 лекарственных препаратов.

Калужская область, Центральный федеральный округ