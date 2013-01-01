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В Калмыкии ввели в эксплуатацию участок федеральной трассы Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала

Ноя 30
Москва Центральный федеральный округ
В Калмыкии ввели в эксплуатацию участок федеральной трассы Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала

ФКУ Упрдор «Каспий» завершило первый этап масштабного проекта по ликвидации грунтового разрыва в Черноземельском и Лаганском районах Республики Калмыкии.
Строительство ведется с мая 2017 года. На федеральной трассе Р-215 строители Росавтодора проложили свыше 58 км современной дороги с асфальтобетонным покрытием между населенными пунктами Артезиан и Улан Хол. На этом отрезке построена двухполосная автодорога третьей технической категории.

В дальнейшем современная трасса с твердым покрытием свяжет Астрахань, Грозный и Махачкалу кратчайшим путем - время поездки между этими городами сократится примерно в полтора раза. Транзитный транспорт из Ставропольского края, республик Северного Кавказа и государств Закавказья пойдет в обход населенных пунктов центральных районов Калмыкии на трассу Р-22 «Каспий» и далее — в Центральную Россию.

Кроме того, эта дорога обеспечит эффективность межрегиональных перевозок – в том числе из Калмыкии и Дагестана к морскому торговому порту в Лиманском районе Астраханской области.

Республика Калмыкия, Южный федеральный округ



 
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