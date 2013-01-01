В Калининградской области завершился второй этап мирового чемпионата фейерверков
На острове Октябрьском на площадке построенного к ЧМ-2018 по футболу «Стадиона Калининград» свои пиротехнические шоу показали команды из Швейцарии, Литвы, и Румынии.
«Площадка выбрана организаторами не случайно – зрители здесь могут чувствовать себя максимально комфортно. Есть концертная зона, стрит-фуд, активности для детей. В этом году фронт стрельбы увеличен до трехсот метров. Фейерверк запускается с Восточной эстакады, его отлично видно с любой точки», - подчеркнул министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
По данным региональных властей, площадку Мирового чемпионата фейерверков в первый день посетило 15 тысяч зрителей. Во второй день дождливая погода не позволила перекрыть этот рекорд, но не помешала пиротехникам создать в небе фантастические картины из огня.Кроме того, зрителей порадовало выступление экс-вокалистки легендарной шведской группы Ace of base Йенни Берггрен.
Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ
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