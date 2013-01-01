В Калининградской области завершился второй этап мирового чемпионата фейерверков



На острове Октябрьском на площадке построенного к ЧМ-2018 по футболу «Стадиона Калининград» свои пиротехнические шоу показали команды из Швейцарии, Литвы, и Румынии.

Ранее здесь успешно выступили пиротехники из Канады, Эстонии и США, которые постоянно участвуют во всемирно известных шоу и входят в состав крупнейших предприятий, ведущих деятельность в сфере фейерверков и спецэффектов.

«Площадка выбрана организаторами не случайно – зрители здесь могут чувствовать себя максимально комфортно. Есть концертная зона, стрит-фуд, активности для детей. В этом году фронт стрельбы увеличен до трехсот метров. Фейерверк запускается с Восточной эстакады, его отлично видно с любой точки», - подчеркнул министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

По данным региональных властей, площадку Мирового чемпионата фейерверков в первый день посетило 15 тысяч зрителей. Во второй день дождливая погода не позволила перекрыть этот рекорд, но не помешала пиротехникам создать в небе фантастические картины из огня.Кроме того, зрителей порадовало выступление экс-вокалистки легендарной шведской группы Ace of base Йенни Берггрен.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ