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В Калининградской области заработал «Мобильный Кванториум»

Ноя 2
Москва Центральный федеральный округ
В Калининградской области заработал «Мобильный Кванториум»

Образовательный комплекс на колесах, предназначенный для занятий по нескольким научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, с 1 ноября отправился в путь по школам всего региона.
«Мобильный Кванториум» оснащен высокотехнологичным оборудованием, на котором школьники смогут осваивать навыки дополненной реальности, робототехники и аэростроения.

В каждой точке остановки в муниципалитетах планируется охватить занятиями около ста человек. Это будут учащиеся не только того города или поселка, в котором на данный период базируется передвижной комплекс, но и дети близлежащих сельских школ. Их будут доставлять к месту обучения как школьными автобусами,так и микроавтобусом самого «Мобильного Кванториума».

На каждой площадке комплекс будет находиться по две недели каждые три месяца учебного года. Во время первого заезда проведут обучение методикам Кванториума, сформируют команды и проектные идеи, во второй заезд завершат и презентуют проекты. За этот учебный год планируется охватить инженерными программами примерно 900 учащихся.

Запущены программы повышения квалификации школьных наставников проектных команд для педагогов базовых площадок, на которых будет размещаться комплекс. Преподаватели в сетевой форме продолжат занятия в период между первым и вторым заездами в муниципалитет «Мобильного Кванториума».

В стационарном детском технопарке «Кванториум» в Калининграде сегодня ведется работа над несколькими крупными проектами. Проект «Умная теплица» по инициативе президента РАН Александра Сергеева будет реализовываться совместно с Российской академией наук.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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