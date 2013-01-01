В Калининградской области запустили сборку нового кроссовера после полного цикла испытаний



В Калининграде группа компаний «Автотор» начала производство нового кроссовера Kia Seltos для российского рынка. Прежде чем попасть на производственную линию, Seltos прошел цикл испытаний в России. За 4 месяца было пройдено 50 тыс. км в жестких условиях, что эквивалентно 150 тыс. км нормальной эксплуатации.

Новый автомобиль будет производиться в России с двумя вариантами силовых агрегатов. Кроссовер будут оснащать двухлитровым атмосферным мотором мощностью 150 л. сил или 177-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 л. Позже будет также освоен выпуск варианта с атмосферным бензиновым мотором мощностью 150 л. сил и 6-ступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией. Вседорожники с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом. Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ

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