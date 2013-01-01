В Калининградской области запустили производство новых моделей грузовых автомобилей
Дек 21
На заводской промплощадке компании «АВТОТОР» в Зеленоградском округе начали выпускать две новых модели грузовиков Hyundai
Компания «АВТОТОР» была создана в 1994 году и сегодня объединяет пять производственных площадок в Калининградской области общей площадью более 80 Га, на которых выпускается 28 моделей автомобилей KIA, BMW, Hyundai, включая премиальный бренд Hyundai – Genesis и FAW.
По словам первого заместителя председателя областного правительства Эдуарда Батанова, «АВТОТОР» умеет выполнять амбициозные планы и вносит весомый вклад в развитие промышленности региона, а в этом году. почти на треть увеличил на своих предприятиях количество высокотехнологичных рабочих мест.
«АВТОТОР» является одним из крупнейших работодателей в Калининградской области. Сейчас на предприятии трудится порядка трёх тысяч человек, включая 800 сотрудников, пополнивших коллектив «АВТОТОРа» в текущем году. В 2019 году руководство компании планирует создать ещё 650 новых рабочих мест.
Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ
21 Дек 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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