В Калининградской области ввели в эксплуатацию универсальный элеваторный комплекс



В Гурьевском городском округе Калининградской области введен в строй новый крупный высокотехнологичный комплекс по первичной подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур мощностью более 45,5 тысячи тонн единовременного хранения. Общая стоимость проекта составила около 2 млрд рублей.

Масштабный инвестиционный проект реализован агрохолдингом «ДолговГрупп» - одним из лидеров агропромышленной отрасли региона. Универсальный элеваторный комплекс индустриального исполнения может работать с различными зерновыми культурами. Для сушки зерна установлена зерносушилка производительностью 1 300 т/сутки, предусмотрена двухступенчатая сортировка зерна для очистки от шелухи и загрязняющих включений.

Лабораторный комплекс, занимающийся контролем качества входного сырья и мониторингом показателей в течение всего срока хранения, оснащен современным лабораторным оборудованием и автоматической установкой отбора проб из автотранспорта.

Элеваторные мощности агрохолдинга «ДолговГрупп» включают три основных элеватора в регионе, а также девять зернотоков хозяйств, имеющих свои склады и зерносушильные комплексы. На момент запуска всех элеваторных мощностей общее единовременное хранение составит 240 тысяч тонн.

В настоящее время, кроме элеваторов, в состав холдинга входят фермы по выращиванию крупного рогатого скота, комбикормовые заводы, рапсовый завод, молочная фабрика «Нежинская», мясная фабрика «Роминта», молокозавод «Гусевмолоко», «Гурьевская птицефабрика». Обрабатывается свыше 90 тысяч гектаров пахотных земель.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ