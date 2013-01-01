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В Калининградской области ввели в эксплуатацию первый в России цифровой ветропарк

Окт 24
Москва Центральный федеральный округ
В Калининградской области ввели в эксплуатацию первый в России цифровой ветропарк

Состоящий из трех ветроустановок башенного типа с лопастями вертикального вращения модели Enercon E70 ветропарк компания «Янтарьэнерго» разместила в окрестностях поселка Ушаково.
Ветроустановки, которые способны вырабатывать до 12 миллионов киловатт-час в год и будут обеспечивать электроэнергией несколько округов области, запустили в работу министр энергетики РФ Александр Новак и глава группы компаний "Россети" Павел Ливинский.

Проект по строительству Ушаковской ВЭС дочерняя компания «Россетей» реализовала в рамках проекта по реконструкции Зеленоградской ВЭС. Вместо 21 ветроустановок в поселке Куликово, которые вырабатывали 5,1 МВт, в поселке Ушаково разместили 3 новые установки, которые способны обеспечить мощность 6,9 МВт и увеличить в 12 раз объём вырабатываемой энергии и улучшить электроснабжение потребителей Мамоновского, Багратионовского, Гурьевского округов Калининградской области, а также части Калининграда. Для включения ветропарка в действующую энергосистему региона построены воздушные линии электропередачи, трансформаторные подстанции и распределительные пункты.

Новый ветропарк оснащен самым современным энергооборудованием и способен обеспечить «чистой» электроэнергией до 18 тысяч потребителей. Минимальная скорость ветра, при которой начинается выработка энергии, составляет 2,3 м/с, максимальная — не выше 28 м/с.

Ветроустановки высотой около ста метров и с размахом лопастей 71 метр работают практически бесшумно, управляются дистанционно, что минимизирует операционные расходы. Генерируемая здесь мощность включена в региональный баланс и для окупаемости проекта не требуется повышения тарифа.

Второй этап строительства ветропарка предполагает увеличение мощности до 45 мегаватт.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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