В Калининградской области спустили на воду судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода»
Ноя 12
В Калининградской области на стапеле Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» (ПСЗ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) спустили на воду судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода», построенное по заказу Минпромторга РФ. Гигантское судно длиной 111 метров и шириной 24 метра способно вмещать 4 катера и принимать на борт 2 вертолёта.
«Воевода» является головным судном проекта 23700, разработанного специалистами «Северного ПКБ». Его закладка состоялась в апреле 2017 года. Водоизмещение судна составляет 7500 тонн, скорость — 22 узла, дальность плавания — 5000 миль.
Судно, предназначенное для проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств, после сдачи в эксплуатацию в 2020 году будет находиться в распоряжении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).
Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ
12 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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