В Калининградской области открыли вторую очередь высокотехнологичного тепличного комплекса



С вводом в эксплуатацию этого производственного подразделения ООО «Орбита-Агро» общая площадь теплиц круглогодичного выращивания овощей в регионе достигла 8,8 гектара.

Предприятие разместило теплицы на площади в 6,1 гектара и почти в два раза увеличило свои производственные мощности по выращиванию томатов, огурцов, зеленых культур. Благодаря вводу второй очереди объем производства овощей на «Орбита-Агро» к концу 2019 года превысит две тысячи тонн.

«Мы планируем собирать со второй очереди тепличного комплекса порядка 800 тонн огурцов и около 780 тонн томатов в год. Летом вместо зеленных культур мы будем выращивать рассаду по заявкам калининградских сельхозпроизводителей. Здесь для этого есть необходимое современное оборудование — посевной агрегат и досветка. Это не последний наш проект, аналогичный начнем реализовывать через год», − сообщил директор ООО «Орбита-Агро» Шаиг Мамедов.

Тепличный комплекс построен по новейшим технологиям с использованием оборудования ведущих мировых производителей. Промышленные теплицы оснащены передовыми системами отопления и вентиляции для поддержания заданного микроклимата, автоматическим, в том числе капельным, поливом.

Первую очередь тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов ООО «Орбита-Агро» ввела в строй в 2014 году. Общий объем инвестиций в проект превысил 327 миллионов рублей.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ