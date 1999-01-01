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В Калининградской области открыли новые участки на заводе шведской компании Orbit One

Окт 29
Москва Центральный федеральный округ
В Калининградской области открыли новые участки на заводе шведской компании Orbit One

Предприятие «Орбита I» в Славске в прошлом году получило статус резидента ОЭЗ и начало реализацию проекта предприятия по выпуску новых видов электронной продукции с объемом инвестиций свыше 56 млн рублей.
Более 30 млн рублей уже вложено в приобретение оборудования. Открыто шесть дополнительных участков финальной сборки, численность работников увеличилась до 90 человек. Не менее половины из них прошло подготовку и обучение в Швеции. К концу 2019-го года планируется создать ещё 40 новых рабочих мест.

Завод «Орбита I» работает на территории Калининградской области с 2006 года и ежегодно выпускает в формате контрактного производства 166 тысяч единиц высокотехнологичной продукции - пульты, блоки управления, сетевые портативные источники питания и другую высокотехнологичную технику.Львиная доля продукции направляется на экспорт — в Швецию и Литву.

«Орбита I» входит в состав шведской группы компаний Orbit One, которая помимо российского производства имеет также два завода в Швеции и один в Польше.

«Orbit One» был основан компанией Ericsson в 1964 году, в 90-х годах принадлежал компании Nokia, а с 2003 года стал чистым контрактным производителем.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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