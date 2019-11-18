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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Калининградской области досрочно начался ремонт 100 км дорог по нацпроекту за 2,4 млрд рублей

Фев 17
Москва Центральный федеральный округ
В Калининградской области досрочно начался ремонт 100 км дорог по нацпроекту за 2,4 млрд рублей

В Калининградской области теплая зима позволила дорожникам начать ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» раньше намеченных сроков. Работы уже начались в городах Светлом и Гурьевске, а также в поселке Малое Исаково. На дорожные объекты 2020 года в общей сложности в регионе выделено 2,4 млрд рублей. В этом году в области будет отремонтировано порядка 100 км автодорог.
В г. Светлом, помимо замены дорожной одежды, планируется переустройство линий связи, электропередач, наружных сетей водоснабжения и водоотведения, теплосети, дождевой канализации, наружного освещения, а также установка светофоров и другие дорожные работы.

В Гурьевском районе запланирована замена асфальтобетонного покрытия, регулировка бортового камня и обустройство тротуаров. Провести все работы планируют с наименьшими неудобствами для жителей региона.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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