В Калининграде стартовало строительство нового автозавода по производству иномарок



Калининградский завод «Автотор», занимающийся производством автомобилей KIA, BMW, GM, Hyundai, заключил контракт с немецким концерном Dürr на проектирование нового завода. Проект направлен на повышение локализации производства автомобилей в России. С начала 2019 года общий объем инвестиций в модернизацию и расширение «Автотора» составил порядка 10 млн евро. Достигнут рекордный темп производства – каждую минуту с конвейеров предприятия сходит новый автомобиль.

Строительство нового завода, рассчитанного на выпуск 50 тысяч автомобилей в год, планируется в непосредственной близости от действующих корпусов «Автотора». Для будущего производства уже расчищают площадку размером в 32 гектара и прокладывают инженерные сети.

Немецкий концерн спроектирует новый автозавод в виде интегрированной системы, включающей здания, процессы производства, оборудование, логистику, инженерные системы и IT.

Проект разрабатывается с перспективой производства полного цикла со сваркой и окраской кузовов на двух производственных линиях, выпускающих по 25 тысяч автомобилей в год каждая. Планируется ввести новое производство в эксплуатацию уже в 2020 году.

Строительство нового завода станет важным этапом формирования кластера автомобильной промышленности в Калининградской области.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ