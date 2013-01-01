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В Калининграде передали заказчику построенный траулер и заложили следующий – самый крупный в России

Авг 28
Москва Центральный федеральный округ
В Калининграде передали заказчику построенный траулер и заложили следующий – самый крупный в России

В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» состоялись две торжественных церемонии: передача траулера-сейнера «Ленинец» камчатскому Рыболовецкому колхозу им. Ленина и закладка по его же заказу большого морозильного траулера «Виктор Гаврилов» — самого крупного рыболовецкого судна, которое будет построено на российских верфях.
Траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ленинец» — первое судно, построенное в России по программе «квоты под киль» (выделение квоты под инвестиционный проект).

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна — 50,6 метра, ширина — 12 метров. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна — возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой.

Проект 5670WSD, по которому будет построено судно «Виктор Гаврилов», разработан в Санкт-Петербурге. Длина судна 121 м, ширина — 21,6 м, водоизмещение — около 13 тыс. тонн. На его борту будут расположены орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции. Самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях, назван в честь капитана дальнего плавания и ветерана камчатского предприятия Виктора Гаврилова.

Калининград, Северо-Западный федеральный округ



 
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