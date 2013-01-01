В Калининграде открылся третий форум



Представители немецкой диаспоры из российских регионов, Германии, Казахстана, Киргизии и Польши обсуждают перспективы развития деловых связей малого и среднего бизнеса, реализации социально-культурных проектов.

Форум "Сделано немцами в России. Информация. Интеграция. Результат" впервые проходит в Калининграде в рамках заседания межправительственной российско-германской комиссии по вопросам российских немцев. Первый такой культурно-деловой саммит прошел в 2016 году в Омске, второй – в 2017 году в немецком городе Байройт.

"Форум призван восстановить добрые контакты между Россией и Германией в сложной геополитической обстановке, дополнить наши успешные социально-культурные проекты инициативами экономической направленности. На мой взгляд, взаимопроникновение этих сфер является залогом успешности межправительственной комиссии и российско-германского сотрудничества в целом", - заявил руководитель федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов.

Было отмечено, что в целом России сейчас проживают около 400 тыс. немцев, компактные поселения имеются на Алтае и в Омской области.

По данным немецких властей, в 90-е годы прошлого века в Германию уехали около 2,2 млн российских немцев.

"Россия является очень важным государством для Германии, а российские немцы, как правило, выполняют функцию строителей мостов между нашими странами. Это очень важное связующее звено между нашими нациями", - подчеркнул уполномоченный правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернд Фабрициус.

В рамках деловой программе форума ключевыми темами обсуждения станут возможности особой экономической зоны Калининградской области для развития бизнеса, новейшие достижения агропромышленного комплекса, современные технологии в области здравоохранения, медиабизнес, меценатство. Для участников организованы панельные дискуссии, работа выставочных стендов, блиц-презентации, переговоры B2B в форме speed-dating, а также презентации спортивных товаров и товаров по охране здоровья.

Работа российско-германской межправкомиссии и культурно-делового форума в Калининграде продлится до 27 сентября. Участники ознакомятся с работой Калининградского янтарного комбината, побывают на курорте Светлогорск на берегу Балтийского моря, посетят Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта

Калининградская область,Северо-Западный федеральный округ