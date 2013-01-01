Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 СЕН, 17:12 МСК
USD (ЦБ)    65,8244
EUR (ЦБ)    77,3832

25 СЕН, 17:12 МСК
USD (ЦБ)    65,8244
EUR (ЦБ)    77,3832

В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России"

Сен 25
Москва Центральный федеральный округ
В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России"

Представители немецкой диаспоры из российских регионов, Германии, Казахстана, Киргизии и Польши обсуждают перспективы развития деловых связей малого и среднего бизнеса, реализации социально-культурных проектов.
Форум "Сделано немцами в России. Информация. Интеграция. Результат" впервые проходит в Калининграде в рамках заседания межправительственной российско-германской комиссии по вопросам российских немцев. Первый такой культурно-деловой саммит прошел в 2016 году в Омске, второй – в 2017 году в немецком городе Байройт.

"Форум призван восстановить добрые контакты между Россией и Германией в сложной геополитической обстановке, дополнить наши успешные социально-культурные проекты инициативами экономической направленности. На мой взгляд, взаимопроникновение этих сфер является залогом успешности межправительственной комиссии и российско-германского сотрудничества в целом", - заявил руководитель федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов.

Было отмечено, что в целом России сейчас проживают около 400 тыс. немцев, компактные поселения имеются на Алтае и в Омской области.

По данным немецких властей, в 90-е годы прошлого века в Германию уехали около 2,2 млн российских немцев.

"Россия является очень важным государством для Германии, а российские немцы, как правило, выполняют функцию строителей мостов между нашими странами. Это очень важное связующее звено между нашими нациями", - подчеркнул уполномоченный правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернд Фабрициус.

В рамках деловой программе форума ключевыми темами обсуждения станут возможности особой экономической зоны Калининградской области для развития бизнеса, новейшие достижения агропромышленного комплекса, современные технологии в области здравоохранения, медиабизнес, меценатство. Для участников организованы панельные дискуссии, работа выставочных стендов, блиц-презентации, переговоры B2B в форме speed-dating, а также презентации спортивных товаров и товаров по охране здоровья.

Работа российско-германской межправкомиссии и культурно-делового форума в Калининграде продлится до 27 сентября. Участники ознакомятся с работой Калининградского янтарного комбината, побывают на курорте Светлогорск на берегу Балтийского моря, посетят Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта

Калининградская область,Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
25 Сен:
25 Сен:
25 Сен:
Центральный федеральный округ:
25 Сен:
25 Сен:
24 Сен:
РОССИЯ:
25 Сен:
25 Сен:
25 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии 4

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России
Экономика 4

Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину

Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину
Политика 2

Узнай, страна

Тамбовская область создает цифровую платформу в АПК

Тамбовская область создает цифровую платформу в АПК

В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России"

В Калининграде открылся третий форум

В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов

В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов

В Вологодской области открыли пеллетное производство полного цикла переработки древесного сырья

В Вологодской области открыли пеллетное производство полного цикла переработки древесного сырья

Новости СМИ

Новости дня

14:13 В Кремле прокомментировали сообщения о возможном наказании ЛДПР и КПРФ после выборов В Кремле прокомментировали сообщения о возможном наказании ЛДПР и КПРФ после выборов
Уголовная ответственность и деньги коррупционеров. Как депутаты «оформляют» пенсионную реформу
Уголовная ответственность и деньги коррупционеров. Как депутаты «оформляют» пенсионную реформу
14:02 ФСБ проверяет утечку личных данных Петрова и Боширова ФСБ проверяет утечку личных данных Петрова и Боширова
13:35 Руководителем ЦНИИмаш назначен Николай Севастьянов Руководителем ЦНИИмаш назначен Николай Севастьянов
13:17 Роман Абрамович хочет продать «Челси» за рекордную сумму Роман Абрамович хочет продать «Челси» за рекордную сумму
12:52 Анкара предлагает провести часть Олимпийских игр-2026 в Сочи Анкара предлагает провести часть Олимпийских игр-2026 в Сочи
12:25 Россия получила от Украины ноту о непродлении договора о дружбе Россия получила от Украины ноту о непродлении договора о дружбе
Суровый Кремль. Будут ли власти наказывать ЛДПР и КПРФ за победы на выборах?
Суровый Кремль. Будут ли власти наказывать ЛДПР и КПРФ за победы на выборах?
12:06 Депутаты ГД приняли закон о наказании за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста Депутаты ГД приняли закон о наказании за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста

Узнай, страна!

15:44 Тамбовская область создает цифровую платформу в АПК Тамбовская область создает цифровую платформу в АПК
«Москва поступила достаточно красиво». Зачем Россия направляет в Сирию ЗРК С-300
«Москва поступила достаточно красиво». Зачем Россия направляет в Сирию ЗРК С-300
15:27 В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России" В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России"
14:52 В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов
14:16 В Вологодской области открыли пеллетное производство полного цикла переработки древесного сырья В Вологодской области открыли пеллетное производство полного цикла переработки древесного сырья
12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири
09:19 До конца года все больницы и амбулатории в ЕАО подключат к скоростному интернету До конца года все больницы и амбулатории в ЕАО подключат к скоростному интернету

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter