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ИЗМИР

В Калининграде открылся первый инклюзивный игровой парк c футбольным полем

Июн 14
Москва Центральный федеральный округ
В Калининграде открылся первый инклюзивный игровой парк c футбольным полем

Парк создан фондом помощи детям «Обнаженные сердца» на калининградском стадионе «Балтика», построенном к Чемпионату мира по футболу 2018
Проект реализован для того, чтобы дать возможность детям и подросткам с особенностями развития играть и заниматься спортом вместе с их здоровыми сверстниками. Здесь создано современное футбольное поле с искусственным покрытием, а во всех спортивных и игровых зонах парка есть оборудование, приспособленное для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Этот парк - лучшая иллюстрация того, в каком направлении должно развиваться благоустройство наших городов, чтобы независимо от возраста и физических возможностей каждый желающий мог позаниматься спортом. Данная площадка – замечательный пример создания инклюзивной инфраструктуры в самом центре Калининграда. Мы и впредь будем уделать особоое внимание доступной среды», – отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Мы благодарны нашему долгосрочному партнеру, компании Coca-Cola, за поддержку и помощь в реализации данного проекта. Мы идем к одной цели – помочь становлению общества без барьеров и поменять отношение к людям с особенностями развития. Открытие инклюзивного игрового парка с футбольным полем в Калининграде – еще один важный шаг в данном направлении», – подчеркнула президент фонда «Обнаженные сердца» и член Совета директоров Специальной Олимпиады Ася Залогина.

Фонд «Обнаженные сердца» создает инклюзивные игровые пространства в рамках программы «Игра со смыслом» с 2004 года. Парк в Калининграде стал 191-м таким объектом. В 2017-2018 годах компания Coca-Cola совместно с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» открывает инклюзивные игровые парки в 11 российских городах. Ранее такие парки были открыты в Волгограде, Саранске и Ростове-на-Дону.

«Мы убеждены, что спорт имеет уникальную способность объединять людей. Он также помогает раскрыть невероятный потенциал и силу духа людей с особенностями развития и преодолеть социальные барьеры. Именно поэтому в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 мы запустили масштабную инклюзивную кампанию «#Готовы #Открыть сердца», призванную привлечь максимальное внимание к данной проблеме. Создание инклюзивной инфраструктуры в российских городах – важный элемент нашей кампании. Я уверен, что этот игровой парк станет центром активного отдыха детей и еще одним значимым этапом на пути строительства инклюзивного общества в России», – заявил Микаэль Винэ, директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018

Сразу после официального открытия парка на новом футбольном поле сыграли юнифайд-матч, объединивший в одной команде футболистов-любителей и спортсменов с особенностями интеллектуального развития, который завершился дружеской ничьей со счетом 5:5.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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