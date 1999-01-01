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В Калининграде готовы построить пять краболовных судов для камчатских рыбаков

Май 16
Москва Центральный федеральный округ
В Калининграде готовы построить пять краболовных судов для камчатских рыбаков

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (г.Калининград), входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), ведет переговоры с дальневосточной рыбодобывающей компанией «Феникс» о строительстве на своей верфи до пяти краболовных судов. Окончательное решение о заказе будет принято после получения квот на добычу краба. Контракт, зависящий от аукционного принципа распределения квот на вылов дальневосточного краба, оценивают в 7-12 млрд рублей.
Калининградский судостроительный завод «Янтарь» и рыбодобывающая компания «Феникс» (Петропавловск-Камчатский) подписали соглашение о намерениях по строительству краболовных судов, в рамках которого стороны договорились развивать долгосрочное сотрудничество с целью обновления рыбопромыслового (краболовного) флота для ОАО «Феникс». Проект краболовного судна будет подобран сторонами совместно. Средняя цена краболовного судна длиной свыше 50 метров в среднем составляет около $30 млн, строительство может занять до двух лет.

Соглашение между судостроителями и добытчиками биоресурсов стало возможным благодаря внесению изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи краба, а также сложившимся партнёрским отношениям ПСЗ «Янтарь» с камчатскими рыбаками.

Ранее половина квот на добычу краба выделялась по сложившемуся принципу, предполагающему, что компании, получившие квоты в 2000-х годах, автоматически продлевают их на следующий период при соблюдении условий вылова. При переходе на аукционы компании должны будут соревноваться по цене. В начале мая президент России Владимир Путин подписал закон о проведении аукционов, распределяющих инвестиционные квоты на вылов крабов. На них будут распределять 50% всех квот сроком на 15 лет. Общий доход от освоения квот на добычу камчатского краба за предстоящие 15 лет оценивается в 750 млрд рублей.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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