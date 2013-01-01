В Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию предприятие по выпуску шпалерных столбов



Строительство завода ООО «СадСервис» в Чегемском районе стало первым инвестиционным проектом, реализованным в рамках госпрограммы по развитию СКФО на период до 2025 года.

республики, на новом предприятии изготавливаются шпалерные железобетонные столбы по технологии «напряженного бетона» с использованием четырех арматур на каждую опору общей длиной 4,5 метра, а также аксессуаров для противоградовой сетки.

Эту высококачественную продукцию, которая используется в садоводстве и виноградарстве, ООО «Сад-Сервис» планирует поставлять бетонные опоры в регионы России и страны зарубежья.

Глава Минкавказа Сергей Чеботарёв отметил, что выпускаемая заводом продукция будет способствовать созданию новых сельхозпредприятий и увеличению количеству рабочих мест в смежных отраслях.

ООО «Сад Сервис», которое образовано в Кабардино-Балкарии 2016 году, является дочерней компанией ООО «КЕНЖА» и производит высокотехнологичное оборудование для закладки садов — высококачественные бетонные столбы, изготовленные по уникальной технологии контейнеры и ящики для фруктов.

Кабардино-Балкарская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ