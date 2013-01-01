В Кабардино-Балкарии ученые создали полимерные антисептики для нанесения на ручки дверей и поручни



В центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского госуниверсита ученые разработали защищающие от коронавируса полимерные антисептики, которые можно наносить на часто используемые поверхности, например, дверные ручки, сиденья, столы, а также поручни в общественном транспорте.

Антисептики нового поколения, имеющие полимерную природу обеспечивают длительный эффект защиты поверхностей от различных инфекций, в том числе от коронавируса.

Полученные материалы экономичны в производстве, термо- и морозостойки, устойчивы к радиации, они более чем в два раза легче алюминия. Изделия из новых материалов можно производить как традиционными способами, так и методами 3D-печати.

Технология их производства разработана в ходе выполнения проекта ФПИ «Эльбрус», направленного на создание технологии трехмерной печати суперконструкционных полимеров нового поколения.

Кабардино-Балкарская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ