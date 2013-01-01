В Ивановской области запустили производство ткани с полимерным покрытием, не имеющее аналогов в РФ



В г. Иваново на предприятии «Ивановоискож» запустили новый цех по производству технических тканей с полимерным покрытием. Инвестиции в проект составили более 630 миллионов рублей. Дополнительно создано 42 рабочих места. Новая линия позволяет производить многослойные материалы шириной свыше трех метров, чего не делает ни одно предприятие в России. Рассматривается возможность выхода с новой продукцией на мировой рынок.

Порядка 20% инвестиций было израсходовано на экологические установки в новом цехе. По экологическим параметрам производство соответствует самым высоким требованиям.

Отличительная особенность новой линии заключается в том, что она предназначена для производства тентовых материалов шириной два-три метра вместо стандартной полутарометровой ткани. Уникальностью линии также является возможность добавлять полиуритановые добавки наносным способом.

Продукция предприятия занимает треть российского рынка по производству материалов с ПВХ покрытием, переплетных материалов, готовых изделий из ПВХ материалов.

В настоящее время на предприятии продолжаются инновационные разработки по созданию огнестойкого пожаробезопасного тентового материала, теплоизоляционного антистатического материала и т.д. Ведутся исследования рынка с целью организации экспорта продукции.

Ивановская область, Центральный федеральный округ