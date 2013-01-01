В Ивановской области открыли первую в России красильную линию тканей евро-размера за 1,3 млрд рублей
Ноя 18
В городе Шуя Ивановской области на хлопчатобумажном комбинате «Шуйские ситцы» в рамках второго этапа проекта по расширению производственных мощностей запущена первая в России красильная линия тканей евро-размера стоимостью 1,3 млрд рублей. В результате реализации двух этапов инвестиционного проекта суммарным объемом 2,2 млрд рублей создано 230 новых рабочих мест.
В новом отделочном цехе запущено и отлажено современное высокотехнологичное оборудование для гладкого крашения тканей шириной до 240 см. Сегодня такой вид крашения хлопчатобумажных тканей (цветное двустороннее гладкое, без рисунка) является устойчивым трендом как на европейском, так и на внутреннем рынках.
Благодаря расширению производства предприятие дополнительно будет выпускать 8,8 млн погонных метров готовых тканей в год. В итоге доля иностранных производителей на рынке сатина в России, по прогнозам компании, снизится почти вдвое - до 45%.
Ивановская область, Центральный федеральный округ
18 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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