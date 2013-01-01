В Ивановской области открыли новое швейное предприятие по выпуску спецодежды для силовых структур



В городе Кинешма Ивановской области запущено новое производство «Швейная мануфактура "Волга" » (входит в группу компаний «Военформ-Дизайн»). Предприятие специализируется на выпуске спецодежды для силовых ведомств, в том числе для работы в экстремальных условиях. Инвестиции в проект составили более 100 млн рублей, трудоустроено около 60 человек.

За одну смену на «Швейной мануфактуре "Волга"» планируют выпускаться более трехсот единиц спецкостюмов. В ближайшей перспективе новое швейное производство даст городу порядка 250 рабочих мест.

Предариятие производит специальную одежду не только для силовых структур, но и одежду для активного отдыха, туризма, рыбалки и охоты. Среди нестандартных направлений работы предприятия — выпуск сценических костюмов для Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Среди разработок предприятия — форма с электроподогревом, которая позволяет человеку работать при экстремально низкой температуре: до минус 60 градусов. Ткани для производства такой одежды компания закупает в основном за рубежом. В России мало производителей, чьи материалы по своей прочности и влагостойкости отвечают особым требованиям к производству спецодежды. В настоящее время идет поиск отечественных партнеров, выпускающих подобные ткани, в том числе и на территории Ивановской области.

Ивановская область, Центральный федеральный округ