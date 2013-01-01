В Ивановской области открыли новый цех для выпуска современного текстиля и спецтканей
Июн 11
В г. Фурманов Ивановской области на ХБК «Шуйские ситцы» открылся новый ткацкий цех. Стоимость первого этапа инвестиционного проекта составляет 900 млн рублей. Создано 106 рабочих мест.
В рамках реализации масштабного инвестпроекта закуплено и установлено 97 ткацких станков. Это даст возможность выпускать ткани, соответствующие мировым аналогам при значительно меньшей стоимости.
Запуск нового оборудования позволил расширить ассортиментных возможностей комбината за счет производства более тонких, легких и прочных тканей как домашнего текстиля, так и специального назначения. Кроме того, в рамках проекта компания наладила производство натуральных тканей сложных структурных переплетений — сатина, атласа, перкаля, тканей одежной группы.
Из новых тонких тканей на предприятии будут шить комплекты постельного белья, а спецткани используют для пошива защитной одежды, в т. ч. для работников нефтегазовой и химической отраслей, сотрудников ГЭС и АЭС.
Ивановская область, Центральный федеральный округ
11 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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