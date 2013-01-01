В Ивановской области начал работу крупный животноводческий комплекс за 2 млрд рублей



В Гаврилово-Посадском районе Ивановской области в режиме опытной эксплуатации начал работу животноводческий комплекс «Петровский». Общий объём инвестиций в один из крупнейших сельскохозяйственных проектов региона составил более 2 млрд рублей. Благодаря его реализации в Петровском городском поселении создано более 100 рабочих мест.

Производственная мощность комплекса составляет 7,2 тыс. тонн мяса свиней в год в живом весе, что позволит увеличить производство свинины в регионе в три раза. Свинокомплекс, выполненный в виде фермы закрытого типа, занимает площадь 69 га и построен по современным технологиям. Он состоит из девяти корпусов и функционирует в соответствии со всеми требованиями экологической безопасности и ветеринарного контроля.

В настоящее время завезена первая партия в количестве 1400 голов основных свиноматок крупной белой породы. В феврале 2020 года ожидается еще одна поставка свиней отечественной селекции, а в марте — импортных сельскохозяйственных животных из Норвегии и Нидерландов. На полную мощность животноводческий комплекс выйдет к декабрю 2020 года.

Ивановская область, Центральный федеральный округ