В Ивановской области и Подмосковье парашютные заводы перешли на выпуск средств индивидуальной защиты



В Ивановской и Московской областях предприятия парашютного дивизиона холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) переориентировали производство на выпуск защитных масок и костюмов. В настоящее время на трех заводах идет процесс перевода пошивочных цехов на выпуск средств индивидуальной защиты. Холдинг готов довести объем производства до одного миллиона масок в месяц с последующим увеличением.

В производстве, необходимом в период борьбы с пандемией коронавируса, задействованы АО Ивановский парашютный завод «Полет», АО «Солнечногорский механический завод» и АО «НИИ Парашютостроения». Уже в ближайшие две недели Ивановский «Полет» выпустит 80 тысяч масок и 220 тысяч защитных костюмов.

Солнечногорский завод освоил производство непрофильных для себя изделий и приступил к поставкам индивидуальных средств защиты для ряда промышленных предприятий страны.

В НИИ парашютостроения (Москва) уже проведены подготовительные работы к изготовлению защитных масок, выбраны оптимальные варианты конструкций, подобраны необходимые материалы.

Ивановская область, Московская область, Центральный федеральный округ