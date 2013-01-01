В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям



В Ивановской области дан старт инвестиционным проектам двух компаний, которые получат займы Фонда развития промышленности по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». ХБК «Навтекс» приступает к выпуску дополнительных объемов медицинской хлопчатобумажной марли для изготовления повязок, а ООО «Эвтекс» начинает производство медицинских перчаток.

Хлопчатобумажный комбинат «Навтекс» из города Наволоки – одно из старейших предприятий текстильной отрасли Ивановской области. Оборудование для высокотехнологичного производства марли и перевязочной продукции не имеет аналогов в России.

Компания «Эвтекс» (г. Тейково) тоже специализируется на производстве медицинских изделий на марлевой и нетканой основе, которые выпускаются на высокопроизводительном оборудовании, с применением современных технологий производства и упаковки.

Новая программа ФРП «Противодействие эпидемическим заболеваниям», созданная для борьбы с коронавирусом, нацелена на финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Размер займа по программе может составлять от 50 до 500 млн рублей сроком до двух лет по ставке 1% и с отсрочкой уплаты основного долга до одного года. В рамках программы действует ускоренный режим рассмотрения инвестиционных проектов.

Ивановская область, Центральный федеральный округ