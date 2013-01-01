В Иваново создали «умную» систему управления «Светлый город»



В столице Ивановской области реализовали проект модернизации уличного освещения, благодаря которому на улицах станет светлее в два-три раза, а ежегодные затраты городской казны уменьшатся в четыре раза.

Проект «Светлый город» реализован в рамках энергосервисного контракта на внебюджетные средства - за счет выигравшего конкурс подрядчика поставлено и установлено все оборудование.

В Иваново заменено более 15,5 тысяч уличных светильников на 850 улицах, в том числе 5,5 тысячи — в частном секторе

Вместо устаревших натриевых и ртутных установлены современные светодиодные приборы освещения российского производства.

В частном секторе установлены светильники мощностью 35 Вт, на крупных городских магистралях — до 240 Вт, а на главных улицах в 7 тысячах мощных светильников установлены контроллеры с передатчиками беспроводной сети LoRa.

Вся эта инфраструктура позволяет управлять уровнем освещенности по заданному сценарию. В диспетчерской установлено соответствующее программное обеспечение. В дальнейшем городские службы смогут через инфраструктуру беспроводной сети LoRaWAN управлять не только светильниками, но и светофорами, устанавливать датчики и счетчики, развивая технологии «Умного города».

В результате реализации проекта в Иваново полностью выполняются нормы освещенности. Мощность освещения повысилась более чем в полтора раза, а на отдельных улицах — в четыре раза. Тестовые замеры, произведенные специалистами «Ивгорэлектросети», показали экономию потребления электроэнергии на 70 процентов. Благодаря этому городской бюджет сможет сэкономить около 65 млн рублей в год.

Ивановская область, Центральный федеральный округ