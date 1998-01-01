В Иркутской области запустили установку по производству кальцинированной соды



АО «Саянскхимпласт» введена в промышленную эксплуатацию установка, на которой в качестве используются дымовые газы установки крекинга и каустическая сода собственного производства, позволяя свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

В разработке проекта участвовали НИИЦ Синтез и ООО ПХТИ Полихимсервис, а привязка к инфраструктуре предприятия сделана силами заводского УГП.

Новая установка обеспечивает 120 процентов от потребностей предприятия. Ее мощности обеспечивают очистку рассола производства хлора и каустика в объемах, необходимых для производства 350 тысяч тонн ПВХ. Использование в технологическом процессе кальцинированной соды собственного производства позволит АО «Саянскхимпласт» сэкономить до 10 млн рублей в год.

Работа новой установки обеспечит собственным сырьём стадию содово-каустической очистки рассола производства хлора и каустика. Ранее кальцинированную соду закупали в Красноярском крае. Продукция, произведенная в АО «Саянскхимпласт», имеет высокое качество и хорошо влияет на состав рассольно-анолитного цикла, поскольку содержит меньше примесей, чем в покупном сырье.

АО «Саянскхимпласт» образовано в 1998 году на базе производственных объектов АО «Саянскхимпром». Предприятие представляет комплекс крупнотоннажных производств хлорорганического профиля, связанных в единый производственный цикл с использованием сырьевых, энергетических ресурсов и всех промежуточных и побочных продуктов.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ