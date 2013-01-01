В Иркутской области ввели в эксплуатацию шестикилометровый участок автодороги Р-255 «Сибирь»



В реконструкцию этого участка федеральной трассы, которая связывает Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Иркутск, вложено более 600 млн рублей из федерального бюджета.

Капитально отремонтирована часть дороги первой технической категории с пиковой интенсивностью движения 40 тыс. автомобилей в сутки - это самый высокий показатель на Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

В ходе работ, которые вело ФКУ Упрдор «Прибайкалье», на отрезке с 1862 по 1868 км заменили слабый грунт земляного полотна, создали верхний слой дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 125 тыс. кв. метров. Кроме того, дорожники устроили водосбросы, укрепили кюветы, откосы и обочины, отремонтировали водопропускные трубы.

Для того чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, участок оборудовали линиями наружного освещения, барьерным ограждением и дорожными знаками.А для удобства жителей поселков Вдовино и Малая Елань вдоль проезжей части обустроили пешеходные дорожки, отремонтировали посадочные площадки и установили четыре автобусных павильона.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ